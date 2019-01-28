США сняли санкции с трех компаний из РФ. Главное

Министерство финансов США сняло санкции с российских компаний, связанных с олигархом Олегом Дерипаской. При этом ограничительные меры в отношении миллиардера остаются в силе.

Условием отмены санкций было снижение долю в активах En+, Rusal и Евросибэнерго до потери контроля Дерипаски. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Как и почему сняли санкции

Минфин США за несколько часов до истечения срока вступления санкций в силу сообщил о их снятии с ключевых активов Олега Дерипаски - компаний En+, Rusal и Евросибэнерго. При этом санкции в отношении самого Дерипаски продолжают действовать.

Российский бизнесмен и его ключевые активы попали в американский "черный список" 6 апреля прошлого года. Включение в санкционный список влечет за собой запрет для американских граждан на работу с его фигурантами. А резиденты других стран сами рискуют попасть под вторичные санкции за существенные операции в пользу компаний из списка

Министр финансов США Стивен Мнучин тогда заявил, что санкции являются ответом на "разнообразную злонамеренную деятельность во всем мире", которой занималась Россия.

Как отмечает газета New York Times, Дерипаска привлек к себе особое внимание, потому что он в качестве эпизодического персонажа фигурирует в расследовании специального прокурора Роберта Мюллера. Он поддерживал деловые отношения с бывшим руководителем предвыборной кампании Трампа Полом Манафортом.

Сам Дерипаска отвергал выдвинутые против него обвинения о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США.

Персональные санкции против Дерипаски вступили в силу незамедлительно, однако санкции против его компаний несколько раз откладывали. Санкции должны были вступить в силу в июне, но после начала переговоров срок неоднократно смещался, в последний раз до 28 января.

Мнучин объяснял, что цель санкций - "изменить поведение" Дерипаски, а "не лишить бизнеса Rusal, поскольку эта компания является важнейшим поставщиком алюминия мирового масштаба.

Американское министерство финансов 19 декабря заявило, что ограничения будут сняты через 30 дней, если Дерипаска снизит свою долю в En+, через которую владеет Rusal и Евросибэнерго, с примерно 70 до 44,95 процента.

Бизнесмен снизил долю в активах, потеряв контроль. Кроме того, "компании также договорились о беспрецедентной прозрачности своей деятельности, взяв на себя обширные, постоянные требования к аудиту, сертификации и отчетности.

En+ сформирует новый совет директоров, в котором восемь из 12 мест займут независимые директора, причем шесть человек будут гражданами США или Великобритании с большим опытом в бизнесе. Дерипаска не получит средств от сокращения своей доли. Также он не может получать дивиденды на остающиеся у него акции.

Среди оставшихся под санкциями активов Дерипаски, в частности, группа ГАЗ, срок вступления в силу санкций для которой также неоднократно откладывался, последний раз до 7 марта.

Несмотря на все послабления, санкции нанесли серьезный удар по компаниям Дерипаски. Их капитализация значительно снизилась, а UC Rusal потеряла значительную часть зарубежных контрактов.

ЕС приветствуют, демократы против

Членам Демократической партии США не понравилось то, что у Дерипаски оставалась хотя и сокращенная, но все еще существенная доля в En+, а также то, что в сделке упоминался банк ВТБ, который и сам находится под санкциями.

Критики этой сделки отмечают, что после объявления о ее заключении котировки Rusal и En+ резко выросли, что укрепило позиции Дерипаски, его родственников и ВТБ.

"Считайте это победой Путина", - написал в Twitter бывший посол США в России Майкл Макфол.

Глава Минфина на встрече с членами Конгресса говорил, что отмена санкций против компаний Дерипаски показывает успешность санкционной политики, и не согласился с тем, что это может помочь российским властям.

Как пояснил Мнучин, отмена санкций связана с той ролью, которую эти компании играют на мировом рынке алюминия.

16 января республиканцы, составляющие большинство в Сенате, заблокировали принятие резолюции с призывом сохранить санкции в отношении компаний Дерипаски.

Глава Минфина США Стивен Мнучин / Getty

12 января послы Великобритании, Германии, Франции, Австрии, Италии и Швеции, а также представитель Евросоюза в США направили лидеру демократической партии в сенате Чаку Шумеру и руководителю комитета по международным делам палаты представителей демократу Элиоту Энгелю коллективное письмо, в котором поддержали инициативу по снятию санкций.

Европейские дипломаты указывают, что снятие санкций с компаний защитит более 75 тысяч работников алюминиевой промышленности ЕС. Rusal является вторым крупнейшим производителем алюминия в мире.

В Кремле не стали комментировать снятие санкий.

"Я не буду давать никаких оценок, мы по-прежнему не будем это комментировать. Наше отношение к санкциями в целом - считаем их нелегитимными с точки зрения международного права", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее он говорил, что Кремль не склонен "носить розовые очки" на почве точечных заявлений о возможном ослаблении антироссийских санкций, поскольку в Вашингтоне по-прежнему доминирует недружественное отношение к РФ.

Отменяли ли санкции раньше

Санкции США, введенные президентскими указами, отменяются так же президентскими указами. Президент Дональд Трамп намеревался снять санкции с России в первые дни своего срока, но за два с половиной года на посту ни одного не отменил, в том числе их тех, которые были введены его предшественником Бараком Обамой.

Из всех санкционных пакетов могут быть исключения, если президент считает их необходимыми для национальной безопасности США. Это положение позволило в начале 2018 года посетить США находящимся в санкционном списке главе Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину, руководителю Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорю Коробову.

Отметим, что в сентябре 2016 года в России заявили, что США сняли санкции с Рособоронэкспорта на контракты в сфере технического обслуживания вертолетов российского производства Ми-17 в Афганистане.

США и их союзники используют в Афганистане несколько десятков вертолетов Ми-17, которые являются экспортным вариантов Ми-8. В МИД РФ заявили тогда, что без отмены санкций обслуживание вертолетов было бы невозможным.

Кроме того, после аннексии Крыма Пентагон регулярно попадал под критику Конгресса США за использование российских двигателей на американских ракетах.

Американские законодатели ввели запрет на их использование после 2019 года. Однако Пентагон добился отмены ограничений, поскольку свои двигатели в ближайшее время США создать не удастся.

В сентябре прошлого года Россия заключила контракт о поставке четырех дополнительных ракетных двигателей РД-181 для американских ракет-носителей типа Antares до 2021 года.

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Источник: korrespondent.net