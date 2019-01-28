Грипп в Украине: 13 школ Николаева закрыли на карантин

В Николаеве в части школ объявлен карантин с 29 января по 1 февраля с целью предотвращения распространения гриппа и других ОРВИ. Об этом в понедельник, 28 января, сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.

"Согласно информации администраций учреждений общего среднего образования по состоянию на 28.01.2019 более 20% учащихся отсутствуют в таких заведениях ОСО: №3, №6, №7, №19, №20, №22, №26, №27, №35, №56, №57, экономический лицей №2, Академии детского творчества", - говорится в сообщении.

Как уточнили в мэрии, в указанных заведениях приостановлен учебный процесс с 29 января по 1 февраля 2019 года.

В горсовете Николаева также сообщили, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в соответствии с эпидемическим порогом составляет 5%, всего заболело - 3017 человек, в том числе учеников школ - 824.

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Источник: korrespondent.net