В Мариуполе правоохранители задержали криминального авторитета из Грузии во время празднования его дня рождения в одном из ресторанов города. Об этом в понедельник, 28 января, сообщил начальник криминальной полиции Главного управления Национальной полиции Донецкой области Артем Кисько на своей странице в Facebook.

Он отметил, что задержанный разыскивался за разбойное нападение в Полтавской области.

"Так окончился день рождения, который проходил в городе Мариуполе, для гражданина Грузии, который прибыл в Донецкую область от имени вора в законе Надира Салифова по прозвищу "Гули" для установления "воровского порядка"", - написал Кисько, опубликовав фото задержания.

По его словам, в настоящее время задержанный находится в следственном изоляторе.

"С его гостями еще будем разбираться: кое у кого изъяли наркотики, относительно других - проверяем законность пребывания в нашей стране", - сообщил Кисько.

Cмотрите фотогалерею: В Мариуполе задержали криминального авторитета из Грузии

Напомним, в начале января на Прикарпатье задержали дважды выдворенного криминального авторитета. По оперативной информации, злоумышленник прибыл в Украину "для координации деятельности организованных преступных группировок".

Также сообщалось, что полицейские принудительно выдворили за пределы Украины"вора в законе" по прозвищу Арчи.

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Источник: korrespondent.net