Протесты в Венесуэле: число жертв возросло до 35 человек

В Венесуэле число погибших в результате протестов возросло до 35 человек. Об этом в понедельник, 28 января, сообщает пресс-служба венесуэльской обсерватории социальных конфликтов в Twitter.

Отмечается, что смерть 35 человек "подтверждена", а погибли они в десяти штатах Венесуэлы.

В частности, по данным организации, наибольшее число жертв, десять человек, зафиксировано в центральном районе страны. Также сообщается, что восемь человек погибли в штате Боливар.

В то же время венесуэльские власти официально не подтверждают информацию о погибших во время протестов.

Ранее сообщалось, что число задержанных во время протестов в Венесуэле возросло до 791.

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

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Источник: korrespondent.net