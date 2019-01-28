В Мексике число жертв взрыва бензопровода возросло до 115 человек

В Мексике число погибших в результате взрыва бензопровода в городе Тлауелильпан выросло до 115 человек. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения страны Хорге Алькосера сообщает в понедельник, 28 января, AP.
"Мексиканские чиновники сообщили, что число погибших в результате взрыва незаконного бензопровода более недели назад возросло до 115", - говорится в сообщении.
При этом еще 32 человека, как доложили в министерстве, госпитализированы.
Напомним, 18 января в районе мексиканского города Тлауелильпан произошли взрыв и возгорание на нефтепроводе.
Ранее сообщалось о 107 погибших и 48 госпитализированных.
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Источник: korrespondent.net
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