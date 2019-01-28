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28. 01. 2019

ЦИК зарегистрировала двух новых кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия в понедельник, 28 января, зарегистрировала кандидатами в президенты Руслана Кошулинского и Александра Данилюка.

По словам представителей комиссии, Кошулинский подал документы в ЦИК 23 января.

"В ЦИК 23 января поступили документы для регистрации кандидатом на пост президента Украины Кошулинского Руслана. Рассмотрев указанные документы, ЦИК установил их соответствие требованиям закона Украины", - сообщила член комиссии Екатерина Махницкая.

Также член комиссии Ирина Ефремова сообщила, что Александр Данилюк подал документы в ЦИК.

"В ЦИК 24 января Данилюк Александр лично подал заявление о самовыдвижении кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах. Рассмотрев документы, ЦИК установил их соответствие требованиям закона Украины", - сообщила Ефремова.

Глава комиссии Татьяна Слипачук, отметила, что решение о регистрации кандидатов было принято единогласно.

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Источник: korrespondent.net

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