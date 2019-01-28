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28. 01. 2019

Пассажир показал снег и мрак в международном поезде Укрзализныци

В интернете показали заснеженные и темные вагоны международного поезда Укрзализныци, в частности, сообщением Киев-Кошице. Соответствующие фото и видео опубликовал журналист Ростислав Бегеш в Facebook.

В частности, на снимках виден практически неосвещенный вагон, в тамбуре намело снега. А, судя по тому, что во время движения одна из пассажиров стояла в верхней одежде, в вагоне было холодно.

"Это ужас. Мягкий вагон, который Укрзализныця отправляет за границу Киев-Кошице. Такое впечатление, что в таких вагонах отправляли в гетто. Позор и стыд. И цена за билет не из дешевых", - написал журналист в соцсети.

Позже он добавил, что в результате такой поездки простудился, несмотря на то, что спал под двумя одеялами.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця почти вдвое подняла стоимость постельного белья для пассажиров купейных и плацкартных вагонов.

Также стало известно, что Укрзализныце не хватает средств на закупку новых локомотивов. Для продления контракта с General Electric нужно повышать тарифы на грузоперевозки.

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Источник: korrespondent.net

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