Операция США, ультиматум ЕС. Ситуация в Венесуэле

Противостояние в Венесуэле, расколовшее мировое сообщество, обострилось после экстренного заседания Совбеза ООН 26 января. США и американские союзники признали временным президентом оппозиционера Хуана Гуайдо, Евросоюз выдвинул ультиматум о досрочных выборах.

Армия и силовые структуры, от которых сейчас зависит развитие событий в Венесуэле, пока сохраняют верность Николасу Мадуро. Тем временем пресса пишет об отправке ему на помощь российских наемников и размышлениях президента США Дональда Трампа о применении военной силы в Венесуэле. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Политические планы оппозиции Венесуэлы

Создание переходного правительства и проведение демократичных президентских выборов - цель спикера парламента Хуана Гуайдо, 23 января провозгласивщего себя временным президентом.

26 января он заявил, что они могут пройти в промежуток от полугода до года. Кроме того, Гуаидо опубликовал пояснение инициативы оппозиции об амнистии военным и чиновникам, занимающим посты с 1999 года по настоящее время. В минувшие выходные прошли уличные акции в поддержку инициативы.

"Амнистия призвана способствовать переходному политическому процессу посредством проведения свободных, прозрачных выборов с всеобщим голосованием. Военные и политики, которые будут способствовать восстановлению демократического порядка, смогут реабилитироваться в демократической жизни страны", - написал Гуаидо в Twitter.

25 января Николас Мадуро заявил о готовности встретиться с ним, но Гуаидо отказался. Происходящие события Мадуро продолжает называть попыткой переворота, проводимого США.

Трамп обдумывает военную операцию?

Объявив Мадуро нелегитимным президентом и признав Гуаидо новым главой государства Белый дом приступил к созданию широкой международной коалиции по смене режима в Венесуэле.

26 января по инициативе США прошло экстренное пятичасовое заседание Совбеза ООН. В ходе него госсекретарь США Майк Помпео заявил, что мировому сообществу пора сделать выбор, чью сторону принять.

"Больше никаких отсрочек, больше никаких игр. Либо вы вместе с силами свободы, либо вы в союзе с Мадуро и его хаосом", - сказал дипломат.

Getty

Помпео ушел от вопроса, может ли американская администрация пойти на военное вмешательство в Венесуэле.

После заседания он выразил надежду, что все страны, которые присоединятся к США, "обеспечат разъединение своих финансовых систем и режима Мадуро", в результате чего все активы, принадлежащие венесуэльскому народу, перейдут к новым властям.

Военный переворот. В Венесуэле подавили бунт

28 января издание Axios сообщило, что сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о размышлениях Трампа над возможностью применения военной силы в Венесуэле.

Грэм, вспоминая свой разговор с Трампом пару недель назад, сказал, что президент спросил у него, что тот думает о возможности применения силы в Венесуэле. Сенатор ответил, что это может быть проблематично. Трамп удивился, что Грэм "не хочет вторгнуться везде".

"Я не хочу вторгаться во все, я хочу использовать армию только тогда, когда наши интересы национальной безопасности находятся под угрозой", - сказал политик.

По словам Грэма, в вопросах, касающихся Венесуэлы, Трамп "действительно ястреб". Однако, по данным издания, пока нет признаков того, что Трамп планирует военную операцию в Венесуэле.

Накануне заседания СБ ООН стало известно, что Гуаидо в декабре ездил на консультации в США, Бразилию и Колумбию, а решение провозгласить себя президентом принял после телефонного разговора с вице-президентом США Майком Пенсом, который пообещал признание со стороны Вашингтона.

Трамп, напомним, заявил о признании оппозиционера временным президентом почти сразу после его объявления.

Пока неизвестно, пойдут ли США на жесткие санкции, например на введение эмбарго на закупку венесуэльской нефти. Признание США легитимности Гуаидо позволяет оказывать ему финансовую поддержку, однако пока о конкретных планах не объявлялось.

Ультиматум Евросоюза

26 января Евросоюз заявил, что признает Гуаидо законным президентом, если Мадуро в ближайшие восемь дней не согласится на проведение досрочных выборов.

По сообщению европейской дипслужбы, ситуация в Венесуэле будет рассмотрена на неформальной встрече министром иностранных дел стран ЕС, которая пройдет в ближайший четверг в Бухаресте.

На следующий день Мадуро в интервью CNN Turk заявил, что Европа совершает ошибку и призвал отказаться от ультиматума.

Европейские лидеры считают парламент, который Гуаидо возглавил 5 января, последним законно избранным органом Венесуэлы.

Досрочные президентские выборы в мае 2018 года большинство стран ЕС и Америки назвали сфальсифицированными, инаугурацию Мадуро 10 января этого года - осудили.

Россия на стороне Мадуро

Главным оппонентом Помпео в ООН выступил российский постпред Василий Небензя, обвинивший администрацию США в стремлении вовлечь Совбез в "свои нечистоплотные игры".

По словам российского дипломата, разрешение кризиса должно проходить путем диалога внутри страны. Целью созыва заседания, подчеркнул Небензя, стало "продолжение дестабилизации в Венесуэле".

Кроме России и небольшой группы латиноамериканских стран Мадуро продолжают поддерживать ряд ведущих мировых и региональных игроков - Китай, Турция, Иран, ЮАР.

25 января Reuters со ссылкой на два источника сообщил, что бойцы частной военной компании из России прилетели в Венесуэлу, чтобы охранять Мадуро. Они уточнили, что это произошло в последние несколько дней.

Еще один источник агентства, близкий к частным военным компаниям, подтвердил, что контингент одной из них находится в Венесуэле, но не смог сказать, когда именно они прибыли в эту страну и какая у них задача.

Глава комитета Общероссийского офицерского собрания, атаман казачьего общества Ховрино Евгений Шабаев (его Reuters называет связанным с частными военными компаниями) заявил агентству, что, по его информации, в Венесуэлу отправились около 400 россиян, однако другие источники агентства говорят, что речь идет о небольших группах военных.

По информации Reuters, эти россияне связаны с частной военной компанией Вагнера. Бойцы этой ЧВК - бывшие военнослужащие, тайно выступавшие на стороне российских войск в Сирии и Украине, утверждает Reuters со ссылкой на самих военных, их друзей и родственников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оказание дополнительной военной или финансовой помощи Мадуро не обсуждалось. Он назвал "уткой" и конспирологией материал Reuters.

Ранее Песков заявил, что Мадуро в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным не обращался с просьбой о предоставлении финансовой или военной помощи республике. Путин выразил ему поддержку "в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net