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28. 01. 2019

За год зарплаты украинцев увеличились на 20%

Средняя зарплата в Украине в декабре достигла 10 573 грн, что почти в три раза больше уровня минимальной зарплаты. По сравнению с декабрем прошлого года средняя зарплата увеличилась на 20,5%. Об этом в понедельник, 28 января, сообщает пресс-служба Госстата.

При этом прирост реальной средней зарплаты с учетом инфляции составил 9,7% в год.

По данным Госстата, самая высокая начисленная зарплата в декабре была в Киеве - 16546 грн, самая низкая - в Черниговской области - 8005 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8000 до 9000 грн.

Самую высокую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 18088 грн, самую низкую - "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - 7340 грн и "Временное размещения и организация питания" - 6801 грн.

Следует отметить, что средняя зарплата в декабре резко возрастает благодаря разнообразным выплатам в конце года, после чего падает в начале года.

 

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что средняя зарплата в 2019 году прогнозируется на уровне 10,5 тысяч гривен. 

Напомним, с 1 января минимальная зарплата в Украине выросла до 4173 грн.

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Источник: korrespondent.net

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