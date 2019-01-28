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28. 01. 2019

ВСУ в 2019 году получат до 20 образцов нового вооружения - Минобороны

В государственном оборонном заказе на 2019 год планируется поставка на вооружение Вооруженных сил Украины до 20 образцов, которых раньше не было в ВСУ. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, сообщает в понедельник, 28 января, пресс-служба Минобороны.

"Государственный оборонный заказ в этом году для меня лично очень оптимистичный, так как в нем предусмотрена поставка на вооружение Вооруженных Сил как минимум до 20 образцов, которых раньше не было в ВСУ. Это очень хороший сигнал для всех нас, что мы движемся вперед и не останавливаемся", - отметил Полторак.

По его словам, в последнее время Украина также значительно повысила уровень сотрудничества с зарубежными партнерами.

"Только за последний месяц я побывал в Турции и Израиле, где мы вели переговоры о новых контрактах, поставках нового оборудования, техники и вооружения. У нас тесное сотрудничество с нашими партнерами из США, объем финансовой помощи остается достаточно высоким", - доложил министр.

Ранее сообщалось, что Украина и Израиль будут сотрудничать в сфере вооружений. Сотрудничество с израильской компанией-партнером позволит улучшить возможности Вооруженных сил, считает министр Степан Полторак. 

Напомним, Укроборонпром назвал ТОП разработок года. Для нового украинского оружия используются современные цифровые технологии и отечественные комплектующие.

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Источник: korrespondent.net

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