Лента RSS
Подписаться на ленту
28 января 2019, понедельник, 23:24
-7°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
28. 01. 2019

Днем на Донбассе продолжались обстрелы - ООС

В течение текущих суток, 28 января, в период с 00:00 до 18:00 понедельника сепаратисты четыре раза обстреляли позиции украинских войск в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечено, что в полосе действий оперативно-тактической группировки Север позиции украинских военных были обстреляны вблизи поселка Крымское из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Майское.

Также позиции ВСУ вблизи поселка Новотошковское были обстреляны из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В свою очередь в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции украинских защитников в районе населенного пункта Широкино.

"Вследствие обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - доложили в штабе ООС.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

В декабре Гуайдо съездил в Вашингтон.
Сразу видно марионетку США.

В декабре Мадуро съездил в Москву.
Это верный шаг ответственного независимого политика.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.