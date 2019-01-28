Днем на Донбассе продолжались обстрелы - ООС

В течение текущих суток, 28 января, в период с 00:00 до 18:00 понедельника сепаратисты четыре раза обстреляли позиции украинских войск в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечено, что в полосе действий оперативно-тактической группировки Север позиции украинских военных были обстреляны вблизи поселка Крымское из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Майское.

Также позиции ВСУ вблизи поселка Новотошковское были обстреляны из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В свою очередь в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции украинских защитников в районе населенного пункта Широкино.

"Вследствие обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - доложили в штабе ООС.

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Источник: korrespondent.net