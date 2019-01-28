В Москве не считают серьезным новый план ОБСЕ по Донбассу

В Москве не считают серьезной идею специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика по новому плану мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом в понедельник, 28 января, заявил близкий к Кремлю политический эксперт, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, сообщает ТАСС.

"Из всего предлагаемого потока идей вряд ли кому-нибудь будет хорошо понятно, в чем политическая и содержательная ценность документа и почему он появился именно сейчас. Возможно, это непонятно даже самому господину Сайдику. Ведь, с одной стороны, он говорит, что для реализации его инициатив требуется решение стран "нормандской четверки", одобренное парламентами, а через несколько фраз уточняет, что от представителей "нормандской четверки" "официальной реакции нет, но она и не нужна". Это довольно небанальное для дипломата условие, которое делает невозможным серьезное обсуждение", - отметил Чеснаков.

Судя по объяснениям Сайдика, он и сам не очень рассчитывает на реалистичность предлагаемого плана и говорит лишь о желании "показать возможность того, что есть способы работать", отметил политолог.

"Позиция Москвы по вопросу выполнения минских соглашений неизменна - они должны быть полностью выполнены. Любые разговоры о "дополнении и развитии "Минска-2" выглядят как манипуляции и попытки создать условия для украинской стороны не выполнять взятые на себя обязательства. Представителям ОБСЕ, прежде чем рассуждать о новых планах, необходимо провести четкий анализ политических причин невыполнения Комплекса мер от 12 февраля 2015 года", - подчеркнул близкий к Кремлю политический эксперт.

Ранее в интервью австрийскому изданию Kleine Zeitung Мартин Сайдик сообщил о существовании нового плана по урегулированию на Донбассе вместо минских соглашений. Он якобы предусматривает подключение к процессу ООН путем направления в Украину полицейской миссии и создание под эгидой Евросоюза Агентства по восстановлению региона.

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Источник: korrespondent.net