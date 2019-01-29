Вашингтон ввел новые санкции против Венесуэлы

Американская администрация ввела санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Об этом в понедельник, 28 января, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает Reuters.

Отмечается, что санкции США усиливают давление на венесуэльского лидера Николаса Мадуро и демонстрируют поддержку Хуана Гуайдо, который ранее объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Они затронут активы корпорации на семь миллиардов долларов.

"Мы продолжим раскрывать коррупцию Мадуро и его приспешников, и наши действия означают, что они больше не смогут присваивать себе активы венесуэльского народа", − подчеркнул Болтон во время брифинга в Белом доме.

При этом в Минфине США отметили, что Вашингтон отменит санкции в отношении PDVSA, если Мадуро согласится на проведение новых выборов.

Кроме того, министр финансов США Стивен Мнучин пояснил, что американская администрация будет выдавать временные лицензии, которые позволят проводить "некоторые транзакции" с PDVSA.

Также принадлежащий венесуэльской компании нефтеперерабатывающий оператор Citgo Petroleum в США сможет продолжить работу при условиях, что полученные им деньги не будут направляться Мадуро и его окружению.

PDVSA − государственная нефтегазовая компания Венесуэлы, крупнейший источник дохода страны.

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Источник: korrespondent.net