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29. 01. 2019

На рынке в Йемене прогремел взрыв

 
В результате взрыва самодельного взрывного устройства на одном из рынков в городе Эль-Моха на юго-западе Йемена погибли шесть человек и более 20 получили ранения. Об этом в понедельник, 28 января, сообщил телеканал Al Arabiya.
 
По данным очевидцев, самодельное взрывное устройство было установлено на мотоцикле, припаркованном возле популярного кафе.
 
Напомним, город Эль-Моха на Красном море перешел под контроль проправительственных сил в январе 2017 года. Сейчас там находится военная база ОАЭ.
 
Ранее сообщалось что в столице Йемена Сане произошли взрывы на складах с оружием и ракетами.
 
Как сообщал Корреспондент.net, с 2014 года в Йемене продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения Ансар Алла, с другой − правительственные войска и ополчение, которых поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
 
В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Швеции.

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Источник: korrespondent.net

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