Приговор Манафорту отложили на неопределенный срок

Отметим, ранее оглашение приговора было назначено на 8 февраля.
Судья Томас Селби Эллис пояснил, что хочет отложить вынесение приговора до тех пор, пока суд в Вашингтоне не вынесет решения о том, солгал ли Манафорт спецпрокурору США Роберту Мюллеру.
Ранее спецпрокурор заявил суду, что Манафорт умышленно лгал прокурорам, хотя и согласился на сотрудничество с ними.
Как сообщал Корреспондент.net, экс-главу предвыборного штаба Трампа арестовали в 2017 году. Против него велись два судебных разбирательства.
Присяжные в Вирджинии признали его виновным в финансовых и налоговых нарушениях по восьми пунктам обвинения.
Другой процесс, касающийся обвинений в отмывании денег, заговоре против США и работе иностранным агентом, должен был начаться в сентябре 2018 года, но Манафорт пошел на сделку со следствием, признав себя виновным по двум пунктам: сговоре и попытке влиять на свидетелей.
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Источник: korrespondent.net
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