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29. 01. 2019

Трампу разрешили выступить с речью в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп принял приглашение спикера палаты представителей Нэнси Пелоси выступить с ежегодной речью О положении страны в Конгрессе. Об этом говорится в формальном письме Трампа к Пелоси, которое распространил Белый дом.

Дата послания назначена на 5 февраля.

"Для меня честь принять приглашение. Нам надо рассказать замечательную историю и достичь еще большего", − заявил Трамп.

Напомним, Пелоси отказалась назначить дату традиционного послания на 29 января, пока не завершится бюджетный кризис. 

Напомним, с 22 декабря 2018 года работа правительства США была частично приостановлена из-за того, что демократы в Конгрессе отказывались принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

В субботу, 26 января, Трамп согласился на требования демократов и подписал законопроект о выделении бюджетных средств и восстановлении финансирования правительства до 15 февраля.

Это позволило Пелоси направить Трампу новое формальное приглашение выступить в Конгрессе.

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Источник: korrespondent.net

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