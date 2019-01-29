В Британии судили самую молодую женщину-педофила

Самая молодая в истории Великобритании женщина-педофил отправилась в тюрьму на семь лет и десять месяцев за совершение ряда преступлений против двоих несовершеннолетних. Об этом в понедельник, 28 января, сообщила газета Mirror.

По информации таблоида, 18-летняя сотрудница детского сада Софи Элмс созналась в 16 фактах сексуального насилия против двоих детей в возрасте двух и трех лет.

Преступления были совершены в период с декабря 2016 года по март 2018 года. В полиции заверили, что ни одно из правонарушений не произошло на территории детского учреждения.

На слушании дела Элмс отец двух пострадавших девочек заявил, что она "польностью разрушила нашу жизнь".

Dad of girl abused by convicted female paedophile says 'lives are destroyed' https://t.co/EPhW2n3Fii pic.twitter.com/42QhuzV4ZC — Daily Mirror (@DailyMirror) January 28, 2019