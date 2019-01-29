Мадуро призвал Трампа "убрать руки" от Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал от американского лидера Дональда Трампа оставить Венесуэлу в покое. Так он прокомментировал введение новых санкций США в отношении страны.
"Дональд Трамп, переворот в Венесуэле? Нет! Not that way!.. Не вмешивайся в дела Венесуэлы, hands off Venezuela! Immediately!", − заявил Мадуро.
Он подчеркнул, что президент США несет ответственнось за любое насилие, которое может произойти в Венесуэле.
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Источник: korrespondent.net
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