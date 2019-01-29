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29. 01. 2019

Мадуро призвал Трампа "убрать руки" от Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал от американского лидера Дональда Трампа оставить Венесуэлу в покое. Так он прокомментировал введение новых санкций США в отношении страны.

Во время выступления перед дипломатами, вернувшимися из США, Мадуро перешел на английский язык и обратился к Трампу.

"Дональд Трамп, переворот в Венесуэле? Нет! Not that way!.. Не вмешивайся в дела Венесуэлы, hands off Venezuela! Immediately!", − заявил Мадуро.

Он подчеркнул, что президент США несет ответственнось за любое насилие, которое может произойти в Венесуэле.

Также Мадуро назвал новые санкции США против PDVSA незаконными и заявил, что в ближайшие часы предпримет меры для защиты своей собственности.
 
"Мы предпримем все юридические, политические, оперативные меры, технические, коммерческие, для защиты интересов Венесуэлы в США и на нашей родине. Дадим необходимый симметричный ответ для защиты интересов Венесуэлы, в ближайшие часы", − указал глава государства.
 
Ранее сообщалось, что американские власти ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Минфин США заблокировал все ее активы и запретил сделки.

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Источник: korrespondent.net

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В декабре Гуайдо съездил в Вашингтон.
Сразу видно марионетку США.

В декабре Мадуро съездил в Москву.
Это верный шаг ответственного независимого политика.

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