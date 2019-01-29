Пентагон не готовит отправку военнослужащих в Колумбию или Венесуэлу. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на трех высокопоставленных сотрудников оборонного ведомства.

По данным источников телеканала, США не перебрасывают к этим странам ни военнослужащих, ни военную технику или снаряжение.

Вопрос о возможной отправке американского контингента в Колумбию или Венесуэлу возник после того, как советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон появился на брифинге в Белом доме с блокнотом, в котором отчетливо видна запись "пять тысяч военных − в Колумбию".

Cмотрите фотогалерею: СМИ: Пентагон отрицает отправку солдат в Венесуэлу

В Белом доме не дали объяснений по поводу возможности переброски войск в Колумбию, но при этом напомнили, что Вашингтон рассматривает все возможные варианты решения венесуэльского кризиса.

Ранее сообщалось, что США признали законным лидером Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуаидо, провозгласившего себя 23 января временным президентом.

Операция США, ультиматум ЕС. Ситуация в Венесуэле

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net