В результате прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии погибли 65 человек. Об этом 28 января сообщил телеканал Globo со ссылкой на правительство штата Минас-Жерайс.

Ранее сообщалось о 58 погибших.

Установлены личности 31 жертвы. Число пропавших без вести составляет 279 человек, еще 192 жителя найдены живыми.

Cмотрите фотогалерею: Жертвами прорыва дамбы в Бразилии стали 65 человек

Напомним, в пятницу, 25 января, в муниципалитете Брумадинью разрушилась дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности.

Власти штата Минас-Жерайс объявили в регионе трехдневный траур.

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Источник: korrespondent.net