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29. 01. 2019

Жертвами прорыва дамбы в Бразилии стали 65 человек

 
В результате прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии погибли 65 человек. Об этом 28 января сообщил телеканал Globo со ссылкой на правительство штата Минас-Жерайс.
 
Ранее сообщалось о 58 погибших.
 
Установлены личности 31 жертвы. Число пропавших без вести составляет 279 человек, еще 192 жителя найдены живыми.
 

Cмотрите фотогалерею: Жертвами прорыва дамбы в Бразилии стали 65 человек

 
Напомним, в пятницу, 25 января, в муниципалитете Брумадинью разрушилась дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности. 
 
Власти штата Минас-Жерайс объявили в регионе трехдневный траур.

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Источник: korrespondent.net

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