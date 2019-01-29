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29. 01. 2019

США лишат режим Мадуро доходов − Болтон

 
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон будет и далее использовать все средства, чтобы лишить режим Николаса Мадуро доходов. Об этом он написал в Twitter 29 января.

"Мы продолжим использовать все доступные средства, чтобы лишить нелегитимный режим Мадуро источников доходов и обеспечить временного президента Гуаидо и народ Венесуэлы ресурсами и поддержкой, которые нужны им для восстановления демократии в Венесуэле", − подчеркнул Болтон.

Напомним, накануне власти США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, которые затронут ее активы на семь миллиардов долларов.

Мадуро потребовал от американского лидера Дональда Трампа оставить Венесуэлу в покое и пообещал предпринять срочные меры для защиты PDVSA.

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Источник: korrespondent.net

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