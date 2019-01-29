США лишат режим Мадуро доходов − Болтон

"Мы продолжим использовать все доступные средства, чтобы лишить нелегитимный режим Мадуро источников доходов и обеспечить временного президента Гуаидо и народ Венесуэлы ресурсами и поддержкой, которые нужны им для восстановления демократии в Венесуэле", − подчеркнул Болтон.
Напомним, накануне власти США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, которые затронут ее активы на семь миллиардов долларов.
Мадуро потребовал от американского лидера Дональда Трампа оставить Венесуэлу в покое и пообещал предпринять срочные меры для защиты PDVSA.
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Источник: korrespondent.net
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