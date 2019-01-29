В Каменском произошел взрыв на заводе, есть пострадавшие

В ночь на вторник, 29 января, в Каменском Днепропетровской области произошел взрыв на Днепровском коксохимическом заводе". Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"29 января в 3.30 в городе Каменское на территории ЧАО Днепровский коксохимический завод в трехэтажном здании смолоперерабатывающего цеха произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением битума", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пять человек попали в больницу "с ожогами в тяжелом состоянии".

В 4.07 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 200 кв. м.

"Повреждены технологическое оборудование цеха. Причина взрыва устанавливается", - отмечают спасатели.

Напомним, на прошлой неделе в Сумской области взрыв на предприятии, четыре человека пострадали.

А накануне сообщалось, что в Николаеве взорвали стометровую трубу котельной.

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Источник: korrespondent.net