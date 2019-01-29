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29. 01. 2019

На Донбассе за сутки пять обстрелов, потерь нет

За минувшие сутки, 28 января, подразделения сепаратистов пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Бойцы ВСУ не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 29 января.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток обстрелы по позициям наших защитников велись: из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Широкино; из гранатометов и стрелкового оружия – вблизи города Марьинка", – говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север враг обстрелял позиции возле Крымского и Новотошковского.

ВСУ в ответ на провокации врага применяли дежурные огневые средства. По данным украинской разведки, ответным огнем два сепаратиста были уничтожены и один ранен.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – добавили в штабе ООС.

Напомним, за сутки 27 января на Донбассе зафиксировали один вражеский обстрел. Оружие, запрещенное Минскими соглашениями, не применялось. Тогда ВСУ не понесли потерь.

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Источник: korrespondent.net

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