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29. 01. 2019

В Ровно лыжники катаются, зацепившись за машину

В городе Ровно местные лыжники-экстремалы катаются, зацепившись за автомобили. Об этом накануне сообщило ТСН.

"Лыжники-зацеперы держатся за веревку и гоняют по улицам города со скоростью более 50 километров в час", – говорится в сообщении.

В полиции призывают смельчаков не повторять таких трюков – хотя бы потому, что опасности они подвергают не только себя, но и всех участников дорожного движения.

Ранее в центре Ровно юноша пробежал по припаркованной полицейской машине и призвал так же делать других. Юноша заявил, что он "запускает челлендж".

Также сообщалось, что в Киеве пожилой зацепер прокатился на троллейбусе. Пожилой мужчина объяснил водителю ехавшего рядом автомобиля, что он очень спешит по делам.

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Источник: korrespondent.net

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