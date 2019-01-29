Трамп - слабак? Как в США закончился "шатдаун"

Правительство США не работало 35 дней из-за споров вокруг строительства стены на границе с Мексикой.

Президент Дональд Трамп настаивал на выделении из бюджета денег на эту стену, его оппоненты из Демократической партии отказывались голосовать за такой проект госбюджета.

В итоге Трамп пошел на уступки демократам – на три недели принят бюджет без денег на стену, а обсуждение финансирования ее строительства продолжится.

Почему президент пошел на такую уступку демократам и к чему она приведет, разбирался Корреспондент.net.

Компромисс на условиях демократов

Работу правительства будет возобновлена в течение трех недель до 15 февраля.

Решение Трампа позволяет Конгрессу быстро передать счета на расходы, которые президент подпишет, чтобы восстановить работу федеральных агентств к 15 февраля и выплатить зарплаты 800 тысячам федеральных работников, которые были вынуждены уйти в отпуск или работали бесплатно в течение 35 дней.

Трамп пообещал компенсировать зарплаты за последние пять недель.

"Я добьюсь того, что все сотрудники государственных структур получат свою зарплату за отработанное время можно скорее", - подчеркнул он.

Трамп так и так и не заставил демократов выделить 5,7 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Хотя ранее Трамп сделал стену своим обязательным условием для возобновления работы правительства.

Сенат и Палата представителей США единогласно приняли законопроект о прекращении “шатдауна” до 15 февраля.

"Президент подумал, что может сломать демократов, но он этого не сделал, и я надеюсь, что это урок для него", - сказал лидер демократов Сената Чак Шумер.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила: "Наше единство - наша сила. И это то, что может недооценить президент".

EPA Нэнси Пелоси довольна

Что испугало Трампа?

В США полагают, что Трамп смягчил свою позицию из-за последствий “шатдауна”.

В первую очередь, в виде замедления воздушного движения из-за нехватки авиадиспетчеров, которые массово брали больничные отпуска.

Профсоюзы, представляющие интересы авиадиспетчеров, пилотов и бортпроводников, выступили с совместным заявлением по поводу приостановки работы правительства в США. Они подчеркнули, что “шатдаун” создает растущую день ото дня угрозу безопасности авиаперелетов, так как влияет на работу многочисленных государственных служащих. Среди подразделений, которые он затронул, — отделы по борьбе с киберпреступностью, авиадиспетчеры, воздушные маршалы, сотрудники аэропортов, обеспечивающие безопасность, и другие.



“В нашей отрасли, не склонной к риску, мы не можем даже примерно оценить уровень существующего риска и предсказать момент, когда вся система рухнет. Это беспрецедентно”, — говорится в заявлении Национальной ассоциации авиадиспетчеров (NATCA), Международной ассоциации пилотов (ALPA) и AFA.

По данным The New York Times, каждый десятый сотрудник службы безопасности аэропортов не выходил на работу. Кроме того, почти 20% сертифицированных авиадиспетчеров имеют право выйти на пенсию, и если решат это сделать, то работа авиационной отрасли в США серьезно пострадает, отмечается в документе.

В то же время Трамп допустил, что “шатдаун” может продолжиться после 15 февраля, если по вопросу стены не удастся договориться.

"Если мы не получим честную сделку от Конгресса, правительство будет или закрыто 15 февраля вновь, или я буду использовать полномочия, предоставленные мне в соответствии с законами и Конституцией США для решения этой чрезвычайной ситуации", - заявил он.

Экономические последствия

Частичная приостановка работы правительства обошлась американской экономике, по меньшей мере, в 3 миллиарда долларов, подсчитали в бюджетном управлении конгресса США.

Несколько другие цифры привело агентство S&P. По его подсчетам, экономика США потеряла от “шатдауна” 6 миллиардов долларов.

До этого свои расчеты по потерям от “шатдауна” приводил Совет экономических консультантов Белого дома. По их данным, из-за него ВВП в первом квартале текущего года может снизиться примерно на 0,1%.

Трамп проиграл?

Большинство американских СМИ, и даже наиболее консервативные сторонники Трампа, считают, что на данный момент американский президент проигрывает в своем противостоянии с демократами.

Бернард Баумоль, главный экономист в The Economic Outlook Group считает, что любая угроза президента вновь заблокировать работу правительства – "пустопорожняя", потому что это равносильно "политическому самоубийству". Вместо этого, полагает Баумоль, гораздо более вероятно, что Трамп прибегнет к возможностям исполнительной власти и объявит чрезвычайное положение, чтобы обеспечить финансирование стены на границе с Мексикой.

“Капитуляция Трампа перед демократами ознаменовала собой унизительную точку его противоречивого президентства и немедленно спровоцировала ответную реакцию среди некоторых союзников-консерваторов, назвавших его слабаком”, - пишет The Washington Post.

От правого крыла Республиканской партии Трамп получил гневные отклики консерваторов, воспринявших как провал его решение об открытии правительства без финансирования стены.

Консервативная колумнистка Энн Коултер, автор книги под названием На Трампа уповаем (In Trump We Trust), назвала президента "самым большим слабаком в истории" в своем Twitter после того, как он озвучил решение об открытии правительства. Она также сказала в эфире телеканала HBO, что была "очень глупой девочкой", поддержав президента.

Майкл Мэлис, еще один консервативный комментатор, также обрушился на президента за то, что он уступил и открыл работу правительства: "Похоже, стена не так привлекательна, как капитуляция"¸- написал он в Twitter.

Каким провалом оказался шатдаун президента Трампа - "концерт" малолетнего ребенка, топающего ногами, и некомпетентность, спесь и саморазрушение. Трамп измучил госслужащих и граждан, нанес рану стране, и, пойдя на уступки 25 января после того, как удерживал правительство в заложниках 35 дней, мог бы заявить, что не добился ровным счетом ничего, пишет The New York Times.

Он преуспел лишь в том, что разоблачил пустоту своей задиристой бравады, своего позерского "Я в одиночку могу это уладить". Однажды Трамп пообещал, что Мексика заплатит за стену. Вместо этого он заставил всех американцев заплатить за его фантазию.

Источник: korrespondent.net