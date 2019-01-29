Эсминец США покинул Черное море

Эсминец США Donald Cook (DDG 75) в понедельник, 28 января, покинул Черное море и вошел в Средиземное море. Об этом говорится в заявлении Шестого флота Военно-морских сил США.

"Находясь в Черном море, Donald Cook провел успешный визит в порт Батуми, Грузия. Находясь в Батуми, экипаж корабля встретился с местными должностными лицами, принял участие в спортивном дне с грузинской береговой охраной, провел налаживание связей с общественностью и организовал прием для посла США в Грузии Росса Уилсона", - говорится в сообщении.

Целью визита было "усилить взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрировать коллективную решимость безопасности на Черном море в рамках операции "Атлантическое урегулирование".

Donald Cook - эскадренный миноносец ВМС США четвертого поколения. Главным его оружием являются крылатые ракеты Tomahawk с дальностью полета до 2500 километров, способные нести ядерные заряды. В обычном и ударном вариантах эсминец оснащен 56 или 96 такими ракетами, соответственно.

Как сообщалось, Donald Cook вошел в Черное море 19 января. Ранее, 6 января, десантный корабль США USS Fort McHenry вошел в Черное море. Он провел три дня в румынском порту Констанца, после чего принял участие в совместных учениях с румынским фрегатом King Ferdnand.

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Источник: korrespondent.net