Рейтинг восприятия коррупции: Киев улучшил позиции

Украина заняла 120 место из 180 в мировом рейтинге Transparency International Индекс восприятия коррупции (CPI) за 2018 год, улучшив свои показатели на 10 пунктов по сравнению с 2017 годом. Об этом свидетельствуют результаты исследования организации, опубликованные утром во вторник, 29 января.

"Украина несколько улучшила свои показатели. Ее результат – 32 балла и 120 место среди 180 стран. Таким образом Украина получила еще 2 балла и поднялась на 10 мест (результат за 2017 – 30 баллов, 130 место)", – говорится в сообщении.

По оценке исполнительного директора Transparency International Украина Андрея Боровика, такой результат "не соответствует декларируемым нашей страной стремлением к быстрой евроинтеграции, реформам и очищению от коррупции всех сфер жизни". Он считает, что если ситуация в борьбе с коррупцией в Украине продолжит меняться такими темпами, то "догонять ту же Польшу придется не одно десятилетие".

Transparency International Украина отмечает частичное выполнение рекомендации организации на 2018 год по созданию Антикоррупционного суда. Украина приняла соответствующее законодательство, однако полноценный запуск Высшего антикоррупционного суда перенесен на 2019 год. Большинство рекомендаций были проигнорированы властью.

"Таким образом, очевидно, что прогресс последних лет был обеспечен главным образом реформами, которые были начаты еще в 2014 году. Однако одним из главных сдерживающих факторов антикоррупционного прогресса до сих пор остается недостаток политической воли", – отметили в Transparency International Украина.

Организация разработала рекомендации для украинской власти на 2019 год, среди которых перезапуск НАПК, внедрение надлежащей автоматической проверки деклараций и мониторинга уровня декларантов, обеспечение эффективной работы реестра бенефициаров, продолжение реформы публичных закупок.

Напомним, из-за высокого уровня коррупции в Украине рост ВВП замедляется почти на 2% в год. Такие данные озвучил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Ранее сообщалось, что за весь 2018 год в Украине по решению судов у коррупционеров в бюджет конфисковали 140,6 тысяч гривен. При этом правительство планировало вернуть в бюджет 4,7 млрд гривен, конфискованных судами именно у коррупционеров.

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Источник: korrespondent.net