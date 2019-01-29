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29. 01. 2019

В Китае прошел забег по льду замерзшего озера

В Китае около тысячи спринтеров соревновались за первенство на замерзшем озере. Об этом сообщает ТСН во вторник, 29 января.

"Участникам предложили побороться за первенство в двух категориях – полумарафона и пятикилометрового забега", – говорится в сообщении.

Отмечается, что бегунам приходилось преодолевать дистанцию не просто на скользкой поверхности, но и еще при морозной температуре и ледяном ветре.

Напомним, в прошлом году в Арктике состоялся самый холодный забег в мире. Спортсмены пробежали дистанцию в четыре километра. А быстрее всех оказался участник из Греции. Его результат – 34 минуты и 36 секунд.

Также в Таиланде состоялся забег невест, которые боролись за медовый месяц на Мальдивах и другие призы. Девушки должны были преодолеть дистанцию в три километра.

Источник: korrespondent.net

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