Гуаидо сообщил о разговоре с Трампом

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом, сообщает CNN.

По его словам, он общался не только с лидером США, но с главами других государств в регионе и мире.

Гуайдо подчеркнул, что не собирается идти на "ложный диалог", который обеспечит существование в стране нынешних порядков.

Уточняется, что на вопрос об обсуждении с Трампом "военного варианта" Гуаидо сказал, что первостепенное значение для него имеют находящиеся в чрезвычайной гуманитарной ситуации граждане страны.

По его словам, в беседах обсуждались вопросы давления на оппозицию со стороны правительства действующего главы государства Николаса Мадуро.

Гуаидо отверг обвинения Мадуро в том, что за нынешним кризисом власти стоят США, заявив, что население страны просто реализует свои конституционные права.

Раннее советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон подтвердил информацию СМИ о беседах вице-президента США Майка Пенса с Гуаидо.

"Вице-президент несколько раз беседовал с временным президентом Гуаидо, включая ночь перед тем, как мы его признали", - сообщил Болтон на брифинге.

Напомним, накануне США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, которые затронут ее активы на семь миллиардов долларов.

Мадуро потребовал от американского лидера Дональда Трампа оставить Венесуэлу в покое и пообещал предпринять срочные меры для защиты PDVSA.

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Источник: korrespondent.net