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29. 01. 2019

В США произошла перестрелка: ранены четверо полицейских

В городе Хьюстон (штат Техас) пятеро полицейских получили ранения в ходе перестрелки с наркодельцами. Об этом в понедельник, 28 января, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Как рассказал журналистам начальник полиции города, инцидент имел место, когда полицейские прибыли в один из домов в юго-восточной части Хьюстона, где, по данным властей, продавали наркотики. Стрельбу открыли двое подозреваемых. Четверо полицейских получили огнестрельные ранения, один - травму колена.

Все пострадавшие госпитализированы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Двое подозреваемых убиты.

Напомним, несколькими днями ранее пять человек погибли при стрельбе в США.

Также в центре Торонто произошла стрельба, в результате один человек пострадал.

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Источник: korrespondent.net

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