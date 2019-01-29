В США произошла перестрелка: ранены четверо полицейских

В городе Хьюстон (штат Техас) пятеро полицейских получили ранения в ходе перестрелки с наркодельцами. Об этом в понедельник, 28 января, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Как рассказал журналистам начальник полиции города, инцидент имел место, когда полицейские прибыли в один из домов в юго-восточной части Хьюстона, где, по данным властей, продавали наркотики. Стрельбу открыли двое подозреваемых. Четверо полицейских получили огнестрельные ранения, один - травму колена.
Все пострадавшие госпитализированы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Двое подозреваемых убиты.
Напомним, несколькими днями ранее пять человек погибли при стрельбе в США.
Также в центре Торонто произошла стрельба, в результате один человек пострадал.
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Источник: korrespondent.net
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