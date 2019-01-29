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29. 01. 2019

В Житомире школы закрыли на карантин из-за гриппа

В школах Житомира с 30 января по 9 февраля будет введен карантин из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщила накануне пресс-служба Житомирского горсовета.

Отмечается, что по состоянию на 28 января процент детей, больных гриппом или простудой, составляет 14,2%. В трех школах города порог заболеваемости превысил 20%.

Учитывая рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, ожидаемое потепление, обычно способствует росту числа больных, члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение ввести ограничительные меры с 30 января по 9 февраля, – отметила заместитель городского головы Виктория Краснопер.

Решение о карантине распространяется на общеобразовательные, внешкольные учебные заведениях и рекомендуется для заведений профессионально-технического образования.

Накануне в Николаеве в 13 школах объявили карантин с 29 января по 1 февраля с целью предотвращения распространения гриппа и других ОРВИ.

Также в Раховском районе Закарпатской области все школы закрывают на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Ожидается, что он продлится две недели.

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Источник: korrespondent.net

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