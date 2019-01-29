За год зафиксировано взяток на 207 млн грн - ГПУ

За прошлый год в Украине зафиксировано взяток на 207 миллионов гривен. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос УНН.

"В 2018 году Генеральная прокуратура Украины зафиксировала взяток за неправомерную выгоду на сумму 207 630 940 гривен, из которой 56 642 090 гривен это принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, ст.368 УК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взятки давали за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, незаконное обогащение, подкуп должностного лица, юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги, предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, злоупотребление влиянием, противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований, провокация подкупа.

Ранее стало известно, что в 2018 году Украина заняла 120 место из 180 в мировом рейтинге Индекс восприятия коррупции, улучшив свои показатели на 10 пунктов по сравнению с 2017 годом.

Как сообщалось, что за весь 2018 год в Украине по решению судов у коррупционеров в бюджет конфисковали 140,6 тысяч гривен. При этом правительство планировало вернуть в бюджет 4,7 млрд гривен, конфискованных судами именно у коррупционеров.

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Источник: korrespondent.net