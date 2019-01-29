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29. 01. 2019

Смертельное ДТП под Киевом: двое погибших, двое раненых

В ночь на вторник, 29 января, на трассе Киев-Одесса столкнулись два грузовика и легковушка. Два человека погибли, еще двое госпитализированы, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что столкновение произошло в 01:40 в районе населенных пунктов Гребенки и Таможня в Васильковском раойне Киевской области.

"Предварительно установлено: водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил столкновение с грузовым автомобиля DAF. После чего произошло столкновение еще с одним грузовиком Mercedes, под управлением гражданина другого государства", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 33-летний водитель и пассажир легковой машины погибли на месте аварии, еще один пассажир получил травму головы. Водитель автомобиля Mercedes с телесными повреждения доставлен в больницу.

Сотрудники полиции выясняются все обстоятельства аварии устанавливаются данные на потерпевших, опрашиваются свидетели.

 

Напомним, минувшей ночью в Киеве грузовик раздавил легковушку.

Несколькими днями ранее в Киеве такси столкнулось с автобусом, пассажира госпитализировали.

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Источник: korrespondent.net

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