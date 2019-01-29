На реке Ингулец в Снигиревке Николаевской области 27 января женщина спасла двух детей, провалившихся под лед. Об этом сообщает областное управление ГСЧС.

В тот день восьмилетний Даниил Евдокимов, его десятилетняя сестра Аня и двоюродный брат Андрей играли сначала на берегу, а затем вышли на лед. Девочка бросила шапку брата вперед, а когда Данила побежал за ней, лед под ним проломился, и мальчик оказался в ледяной воде. Испугавшись за младшего брата, Аня прыгнула за ним, чтобы помочь выбраться, Андрею же приказала бежать к ближайшим домам и звать взрослых.

Свидетелем этой трагедии стала Тамила Чернюк, которая проживает недалеко от водоема.

"Я вышла на улицу поговорить по телефону и услышала детский крик. Сначала думала, что детвора играется, но потом поняла, что случилась беда. Как была, в халате и тапочках, бежала изо всех сил вниз к реке, прыгнула в прорубь и один за другим вытащила детей. Приказала им ползти к берегу и сама поползла" - рассказала женщина.

Спасатели и сотрудники полиции вызвали скорую медицинскую помощь и детей для обследования доставили в больницу. Их здоровью ничего не угрожало и вскоре отец забрал их домой.

"Я мама двух детишек, и даже не могу себе представить, какое горе выпадает на долю родителей, которые теряют своих малышей. Мной руководил материнский инстинкт. Без раздумий, прямо в халате, я бросилась к детям. Лишь в голове промелькнула мысль, а смогу ли потом выбраться сама, поэтому прокричала Андрею, чтобы звал взрослых. А дальше все промелькнуло очень быстро. У Даниила внешне были признаки переохлаждения, они вдвоем держались ручками за лед, как выяснилось не умеют плавать. Его подсадила первым, а за ним и Аню" - рассказала женщина.

Cмотрите фотогалерею: На Николаевщине женщина спасла из проруби двух детей

Отметим, в этот же день в Одесской области в акватории Днестровского лимана с дрейфующей льдины спасли четырех детей.

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Источник: korrespondent.net