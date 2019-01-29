В Киевском политехе студенты собирают спортивные автомобили

Создавать собственными силами с нуля полноценные болиды в Киевском политехе начали 2014 году на базе кафедры интегрированных технологий машиностроения Механико-машиностроительного института. Инициировали замысел студенты, а преподаватели, хотя и скептически отнеслись к амбициозной идеи, поддержали участие в международных соревнованиях Formula Student. "Ведь где, как не в Киевском политехе, должны рождаться лучшие в стране инновационные разработки, - убежден руководитель проекта "Формула студент КПИ", заведующий кафедрой интегрированных технологий машиностроения Механико-машиностроительного института профессор Виталий Пасечник. - Когда ко мне пришли студенты, я усомнился, но сразу же поддержал".

Formula SAE - это студенческие инженерные соревнования, уже более полувека организует Сообщество автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers, SAE). По замыслу, команда студентов - это инженерная группа, которая должна самостоятельно разработать и собственноручно построить автомобиль формульного класса для рынка непрофессиональных гоночных авто и принять с ним участие в спортивных гонках. Прежде чем допустить болид к соревнованиям - строгое жюри, в которое входят инженеры самых известных автомобильных компаний мира, его тщательно тестируют. Главные требования - безопасность, креативность, маневренность и мощность. Проект в первую очередь инженерный, а не спортивный. Его цель - превратить студента в настоящего инженера. "Благодаря этому проекту наши студенты становятся не только инженерами, которые умеют конструировать и строить автомобили, но и бизнесменами. Ребята сами находят средства для реализации проекта и разрабатывают бизнес-план для запуска производства автомобилей", - объясняет Виталий Пасечник.

Первая ласточка

Первый болид в Киевском политехе построили за очень короткие сроки с минимальным бюджетом. Если европейским командам на строительство нужно минимум два с половиной года, то здесь справились всего за год. Все самостоятельно делали студенты. Преподаватели только консультировали. "Они всё своими руками создавали. Здесь у нас в лаборатории делали замеры и изготавливали часть деталей. Для студента - это колоссальный опыт, а для работодателя - качественный специалист", - говорит заведующий лабораторией Fab lab Александр Пливак.

В результате получили болид весом 300 кг, что способен разгоняться до 100 км/ч всего за 4 секунды. Максимальная скорость - 260 км/ч. Для сравнения, профессиональные болиды "Формулы-1" разгоняются до 100 км/ч за 2 секунды.

Авто получилось очень прочным, но тяжелым и не технологичным. Например, колеса были по 10 килограмм. Тогда как у конкурентов в четыре раза легче. Но ребята рискнули и в 2015 поехали на свои первые соревнования в Чехию. Без приключений не обошлось. На границе возникли трудности с документами. Машину пропустили без двигателя. Поэтому участие приняли, но продемонстрировать возможности болида не смогли. Домой вернулись без победы, но с морем впечатлений и неудержимым желанием продолжать и дальше конструировать автомобили.

С каждым годом совершеннее

Согласно регламенту соревнований ежегодно команда должна полностью с нуля проектировать и изготавливать автомобиль. Просто модернизировать и совершенствовать прошлогодний - запрещается. Поэтому, вернувшись из своих первых соревнований, студенты КПИ взялись за следующее авто.

Учились на ошибках, приобретали опыт, делали выводы. Каждый новый болид становился совершеннее своего предшественника. Их уже четыре. Вес последнего всего 240 кг, это на 10 кг меньше, чем его предшественник, и на 60 кг легче, чем первый автомобиль.

Болид стал легче, но прочнее благодаря усовершенствованной конструкции рамы и использованию современных технологий проектирования. "Подавляющее большинство узлов и деталей нашего автомобиля оригинальные. Рама, подвеска, трансмиссия, рулевая и тормозная системы - это наши собственные разработки", - рассказывает участник проекта, студент 5-го курса механико-машиностроительного института Дмитрий Нагорный. Парень ради участия в "Формуле студент КПИ" поменял свой вуз на Киевский политех. Ведь участие в таком проекте - это реальный инженерный опыт. Очередной болид Дмитрий хочет создать из высокотехнологичных легких и сверхпрочных материалов, как у немцев, и победить на нынешних соревнованиях. Однако, углеволокно в десятки раз дороже, чем металл, с которым предыдущие годы работали в КПИ. Поэтому все зависит от финансирования.

Cмотрите фотогалерею: В Киевском политехе студенты собирают спортивные автомобили

Большие инвестиции - лучший результат

Бюджет средней европейской команды на соревнованиях - 100-150 тысяч евро, а наши ребята в первый год имели всего 4,5 тысячи. "Европейская команда столько тратит на коммуналку для своей мастерской, а мы смогли сделать целое авто, - рассказывает один из его создателей, студент 5-го курса механико-машиностроительного института Сергей Пелихов. - Когда строили первое авто, найти деньги было очень сложно. О нас никто не знал. Мы обратились к более 300 компаниям, и нам все отказали. Никто не поверил, что студенты КПИ смогут сделать спортивный автомобиль. Сейчас у нас есть спонсоры, поддержка руководства нашего вуза и собственное помещение на территории Киевского политеха".

В этом году на проект собрали 10 000 долларов США. Это самый успешный результат для нашей команды. Но если сравнивать с европейцами - пропасть между бюджетами огромна. Например, польские студенты имеют 300 000 евро, а немцы - 1100000 евро.

В Европе же студентов в основном финансируют автокорпорации. В Германии, например, 80% бюджета покрывают частные инженерные и автокомпании, промышленность. Вкладывают с расчетом. Таким образом концерны получают себе лучших выпускников, которые уже имеют опыт. К тому же, год работы в проекте засчитывается как трудовой стаж. В Украине такая европейская тенденция пока, к сожалению, не работает. И спонсоры и партнеры начали внимательно следить за успехами студентов Киевского политеха и приглашать ребят на работу.

В мастерской "Формулы студент КПИ" уже начали проектировать свой пятый спортивный автомобиль. "Будем усовершенствовать систему управления двигателем, включать автоматизацию переключения передач, добавим современных материалов и "приправим" все это новейшими технологиями", - делится планами Дмитрий Нагорный.

В Киевском политехе не сомневаются в успехе заядлых студентов-инженеров. Верят, скоро ребятам удастся создать даже болид-беспилотник.

Автор: Александра Аркадиева

Источник: korrespondent.net