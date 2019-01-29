В Торецке эвакуировали 11 шахтеров из-за короткого замыкания

В городе Торецк 11 горняков эвакуировали из-за короткого замыкания на шахте Северная. Об этом сообщает управление ГСЧС в Донецкой области во вторник, 29 января.

Отмечается, что сразу после полуночи спасателям сообщили о пожаре на шахте, но на месте казалось, что наблюдается задымление, а открытого горения не было.

"При проведении разведки установили, что произошло короткое замыкание электродвигателя электроподъемника без последующего горения… На момент возникновения события в шахте находилось 11 горняков, из которых восемь были эвакуированы немедленно, еще троих подняли на поверхность в 3:36", – говорится в сообщении.

Всех шахтеров осмотрели медики. От ГСЧС привлекали 10 человек личного состава и две единицы техники.

Ранее в Торецке на одной из местных шахт произошла авария, в результате чего погиб горняк. На аварийном участке работали еще семь человек. Они смогли самостоятельно выбраться на поверхность.

Также в Донецкой области на шахте Центральная ГП Торецкуголь погиб горняк из-за выброса угля. Еще два пострадали. Позже выяснилось, что на этой шахте проводились взрывные работы. А когда забойщики снова приступили к выемке угля, обвалилась лава весом 80 тонн.

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Источник: korrespondent.net