В Австралии упал вертолет во время тушения пожара

Пожарный вертолет потерпел крушение в Австралии, в результате чего пострадали три человека, об этом сообщают местные СМИ.
Вертолет тушил пожар близ горы Боу-Боу в регионе Гиппслэнд на востоке штата Виктория и упал в водоем, из которого забирал воду.
Пострадавшие доставлены в больницу.
Причины крушения расследуются.
Как сообщалось, в Альпах самолет с туристами столкнулся с вертолетом. В результате авиакатастрофы, по предварительным данным, четыре человека погибли, двоим удалось выжить. Напомним, в России при посадке разбился бомбардировщик. Два человека погибли.
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Источник: korrespondent.net
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