В Австралии упал вертолет во время тушения пожара

Пожарный вертолет потерпел крушение в Австралии, в результате чего пострадали три человека, об этом сообщают местные СМИ.

Вертолет тушил пожар близ горы Боу-Боу в регионе Гиппслэнд на востоке штата Виктория и упал в водоем, из которого забирал воду.

Пострадавшие доставлены в больницу.

Причины крушения расследуются.

Как сообщалось, в Альпах самолет с туристами столкнулся с вертолетом. В результате авиакатастрофы, по предварительным данным, четыре человека погибли, двоим удалось выжить. Напомним, в России при посадке разбился бомбардировщик. Два человека погибли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net