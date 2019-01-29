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29. 01. 2019

В США уборщица три дня просидела в заблокированном лифте

В Нью-Йорке женщина, работающая уборщицей в частном особняке, застряла в лифте в пустом доме. Об этом во вторник, 29 января, сообщает ТСН.

Отмечается, что женщина убирала в частном имении, его хозяева в этот момент были в отъезде. Лифт застрял между вторым и третьим этажами, а у домработницы не было с собой мобильного телефона, чтобы вызвать спасателей.

Из ловушки ее освободили только через три дня приехавшие хозяева.

Напомним, в Сумах в лифте погиб двухмесячный ребенок.

Ранее в Киеве застрявшего мужчину вырезали из забора бензорезом. Он пытался перелезть металлический забор во дворе многоэтажки.

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Источник: korrespondent.net

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