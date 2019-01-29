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29. 01. 2019

В Ивано-Франковской области мужчина заболел ботулизмом

Житель села Слободка Тисменицкого района попал в больницу с ботулизмом. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации во вторник, 29 января.

Отмечается, что мужчина госпитализирован в реанимацию из-за тяжелой формы пищевого ботулизма. Двадцатилетний житель Слободки 26 января употреблял в пищу паштет домашнего приготовления, который, вероятно, и стал причиной болезни.

Ранее в Киеве шестилетний ребенок заболел ботулизмом. Мальчик употреблял в пищу вяленого карася, которого приготовил отец.

А в Кировоградской области умер 36-летний житель Маловисковского района, у которого подозревали ботулизм.

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Источник: korrespondent.net

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