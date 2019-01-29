Лента RSS
Подписаться на ленту
29 января 2019, вторник, 13:44
+1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
29. 01. 2019

Греческий епископ осужден за призыв "наплевать на геев"

В Греции суд признал виновным в нарушении антирасистских законов и злоупотреблении полномочиями ведущего церковного чиновника Элладской православной церкви за его публикации против геев, сообщает Associated Press.

Так, епископ Калавритский и Эгиалийский Амвросий получил семимесячний срок заключения с отсрочкой на три года.

В своем посте в 2015 году Амвросий призвал "наплевать" на гомосексуалистов, заявив, что "они не являются человеческими существами, они – брак природы".

Суд в городе Эгио единогласно признал виновным епископа, который является одним из самых консервативных в этой греческой церкви. Ранее суд низшей инстанции оправдал его, но дело было обжаловано.

Адвокат группы граждан, которые подали в суд на епископа, приветствовал решение суда в понедельник, заявив, что оно ограничивает "подстрекательские и расистские высказывания".

Заметим, в октябре Амвросий критиковал Вселенского патриарха Варфоломея за его намерение "расколоть мировое православие", предоставив автокефалию Православной церкви Украины.

Колумбийский епископ: апостолы могли быть геями

Ранее сообщалось, что берлинский епископ выступил за венчание гомосексуальных пар. Церковный синод рассмотрит этот вопрос уже в апреле. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Роза Марковна, на что живет тот юноша,что снимает у вас комнату?
- Он пишет и прилично получает.
- А что он пишет? Стихи? Романы?
- Нет, он пишет письма богатому дяде в Канаду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.