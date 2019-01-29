На Львовщине избили главу районного суда – СМИ

Во Львовской области злоумышленники совершили нападение на председателя Каменка-Бугского райсуда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местную полицию во вторник, 29 января.

"Судья 1962 года рожения обратился в больницу с телесными повреждениями и переломом ноги. Полиции судья сообщил имена нападавших", – говорится в сообщении.

Утверждается, что по данному факту уже начато уголовное производство по статье об умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести (ст. 122 УК Украины).

Ранее СМИ сообщили, что во Львове избили почетного консула Бельгии в Западном регионе Украины Ярослава Гарцулу. У него диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб правого уха. Полицейские установили личность нападавшего.

Также в СМИ появилась информация о том, что во Львовской области руководитель секретариата комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Юрий Сорочик нанес телесные повреждения патрульному во время остановки авто по требованию правоохранителей.

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Источник: korrespondent.net