Лукашенко недоволен уровнем торговли с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгением Марчуком, на которой пожаловался на падения торговли между странами. Об этом сообщает во вторник, 29 января, пресс-служба главы государства.

Сообщается, на встрече, в том числе затрагивались различные аспекты белорусско-украинских отношений, увеличение объемов торгово-экономического сотрудничества.

Лукашенко отметил, что в этом отношении самым высоким уровнем в свое время был товарооборот в размере 8 млрд долларов.

"Это был наш лучший показатель. Сегодня где-то $5,5 млрд. Это, конечно, не наш уровень. Мы можем прирастать, и мы к этому стремимся", - сказал президент.

Марчук в свою очередь сообщил, что перед приездом в Минск он встретился с президентом Украины Петром Порошенко, который просил передать, что доволен, как развивается украинско-белорусское сотрудничество.

Кроме того, на встрече было отмечено, что в текущем году планируется завершить демаркацию совместной границы.

Напомним, 31 октября Лукашенко предложил новый формат миротворческой миссии в Украине и отправить на Донбасс совместную миссию ООН и ОБСЕ.

14 декабря он заявил, что президент Петр Порошенко от этого предложения отказался.

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Источник: korrespondent.net