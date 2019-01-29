В медколледже Николаева произошло возгорание: студентов эвакуировали

В Николаевском базовом медицинском колледже в понедельник, 28 января, произошло возгорание, из-за чего задымленным оказался один этаж здания. Об этом пишут Новости-N со ссылкой на студентов колледжа.
Отмечается, что возгорание и, как следствие, задымление произошло во время пар на четвертом этаже.
Студентов эвакуированы на улицу.
Возгорание было устранено силами колледжа.
Ранее в Торецке 11 горняков эвакуировали из-за короткого замыкания на шахте.
Также сообщалось, что в Измаиле учительница принесла в школу гранату, учащихся и педагогов эвакуировали.
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Источник: korrespondent.net
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