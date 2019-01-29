Лента RSS
Подписаться на ленту
29 января 2019, вторник, 13:44
+1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
29. 01. 2019

В медколледже Николаева произошло возгорание: студентов эвакуировали

В Николаевском базовом медицинском колледже в понедельник, 28 января, произошло возгорание, из-за чего задымленным оказался один этаж здания. Об этом пишут Новости-N со ссылкой на студентов колледжа.

Отмечается, что возгорание и, как следствие, задымление произошло во время пар на четвертом этаже.

Студентов эвакуированы на улицу.

Возгорание было устранено силами колледжа.

Ранее в Торецке 11 горняков эвакуировали из-за короткого замыкания на шахте.

Также сообщалось, что в Измаиле учительница принесла в школу гранату, учащихся и педагогов эвакуировали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Роза Марковна, на что живет тот юноша,что снимает у вас комнату?
- Он пишет и прилично получает.
- А что он пишет? Стихи? Романы?
- Нет, он пишет письма богатому дяде в Канаду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.