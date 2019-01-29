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29. 01. 2019

В Киевской области столкнулись маршрутки

В городе Боярка Киевской области во вторник, 29 января, столкнулись два маршрутных автобуса. Об этом сообщает KyivOperativ.

Дорожно-транспортное происшествие с маршрутками случилось на перекрестке улиц Белогородской и Молодежной.

Есть ли пострадавшие, не сообщается.

Ранее в Одесской области столкнулись грузовики и маршрутка. 

В Днепре в маршрутке скончался мужчина

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Источник: korrespondent.net

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