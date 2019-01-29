В Киевской области столкнулись маршрутки

В городе Боярка Киевской области во вторник, 29 января, столкнулись два маршрутных автобуса. Об этом сообщает KyivOperativ.
Дорожно-транспортное происшествие с маршрутками случилось на перекрестке улиц Белогородской и Молодежной.
Есть ли пострадавшие, не сообщается.
Ранее в Одесской области столкнулись грузовики и маршрутка.
В Днепре в маршрутке скончался мужчина
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby