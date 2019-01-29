В Ровенской области задержали злоумышленника, который убегая от полиции протаранил два служебных автомобиля и пытался стрелять в патрульных. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, система видеонаблюдения Безопасный город зафиксировала в Ровно автомобиль Opel Omega, который находился в розыске. Ориентировку передали экипажам патрульной полиции и группы реагирования патрульной полиции, которые начали преследование.

"На требование полицейских остановиться водитель лишь прибавил скорость и поехал в сторону села Бармаки. Патрульные пытались остановить нарушителя, однако тот протаранил два служебных Toyota Prius и продолжил бегство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к задержанию привлекли бойцов роты полиции особого назначения. Приехав в лесополосу вблизи села Александрия, угонщик бросил автомобиль и пытался бежать.

"Когда полицейским все же удалось приблизиться к нему, он достал оружие и пытался выстрелить в сторону полицейских. Однако, вероятно, пистолет дал осечку. Полицейские произвели предупредительные выстрелы вверх, после чего злоумышленник сдался. Во время применения оружия никто не пострадал", - добавили в полиции.

Задержанным оказался 35-летний житель Александрии, ранее судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Мужчина находился в розыске за грабеж, совершенный в Ровно в ноябре 2017 года. В личных вещах у него изъяли пистолет, вещества, похожие на наркотические, и деньги.

Cмотрите фотогалерею: Под Ровно рецидивист стрелял и протаранил два авто полиции

Ранее сообщалось, что под Ровно пьяный водитель избил полицейского. Правонарушитель ударил кулаком в лицо 21-летнего инспектора. Полицейский получил черепно-мозговую травму.

Напомним, в Киеве мужчина избил полицейского. Телесные повреждения полицейскому нанес 25-летний житель Киевской области. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net