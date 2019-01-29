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29. 01. 2019

Теракт в Страсбурге: задержаны пять человек

Во Франции во вторник, 29 января, задержали пять человек по делу о стрельбе на рождественском ярмарке в Страсбурге. Об этом сообщает DW.

Задержанных подозревают в приобретении оружия, с помощью которого впоследствии было совершено преступление. Эту информацию подтвердили близкие к расследованию собеседники французского издания Le Point.

Все подозреваемые - члены одной семьи.

Напомним, 11 декабря мужчина открыл огонь на рождественской ярмарке в Страсбурге. Погибли пять человек, более 10 пострадали.

Полицейские застрелили 29-летнего Шерифа Шеката, подозреваемого в нападении.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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