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29. 01. 2019

В Кремле требуют санкций ЕС против Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Евросоюз должен ввести санкции в отношении Украины, а не России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом он заявил во вторник, 29 января, комментируя призывы главы МИД Дании Андерса Самуэльсена к новым санкциям против Москвы, сообщает ТАСС.

"Там действительно было грубейшее нарушение правил и норм судоходства по Керченскому проливу украинскими военными судами. Поэтому, если имеется в виду наказание их, то я думаю, они это заслужили", - прокомментировал глава МИД РФ.

Ранее Самуэльсен призвал ЕС ввести санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе и удерживания украинских моряков.

"Если Россия не хочет освобождать моряков, я возьму на себя инициативу по введению новых санкций ЕС", - заявил Самуэльсен.

Тем временем глава МИД Дании вместе с коллегой из Украины и Чехии прибыли в Мариуполь, начав оценочный визит ЕС в Приазовье.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения. Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

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Источник: korrespondent.net

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