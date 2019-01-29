Лавров обвинил США в попытке переворота в Венесуэле

В МИД России заявили, что США намереваются свергнуть законно избранную власть в Венесуэле. С таким заявлением во вторник, 29 января, выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Российская газета.

Он отметил, что Соединенные Штаты создают "серьезнейшие препятствия на пути международного содействия урегулированию кризиса в Венесуэле".

При этом, по словам Лаврова, США и их ближайшие союзники "грубо нарушают все мыслимые нормы международного права в отношении Венесуэлы" и, по сути, "взяли открытый курс на свержение законной власти в этой стране".

Лавров также заявил, что венесуэльская оппозиция получает указания от американских властей "не идти ни на какие уступки властям в Каракасе, пока режим не откажется от власти тем или иным способом".

В свою очередь Россия, по словам главы МИД РФ будет и далее поддерживать Николаса Мадуро.

"Россия вместе с другими ответственными членами мирового сообщества будет делать все, чтобы поддержать законное правительство президента Николаса Мадуро в отстаивании венесуэльской конституции и тех методов урегулирования кризиса, которые находятся в конституционном поле", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

Тем временем Мадуро призвал Трампа "убрать руки" от Венесуэлы. Так он прокомментировал введение новых санкций США в отношении страны.

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Источник: korrespondent.net