Лента RSS
Подписаться на ленту
29 января 2019, вторник, 15:10
0°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
29. 01. 2019

Лавров обвинил США в попытке переворота в Венесуэле

В МИД России заявили, что США намереваются свергнуть законно избранную власть в Венесуэле. С таким заявлением во вторник, 29 января, выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Российская газета.

Он отметил, что Соединенные Штаты создают "серьезнейшие препятствия на пути международного содействия урегулированию кризиса в Венесуэле".

При этом, по словам Лаврова, США и их ближайшие союзники "грубо нарушают все мыслимые нормы международного права в отношении Венесуэлы" и, по сути, "взяли открытый курс на свержение законной власти в этой стране".

Лавров также заявил, что венесуэльская оппозиция получает указания от американских властей "не идти ни на какие уступки властям в Каракасе, пока режим не откажется от власти тем или иным способом".

В свою очередь Россия, по словам главы МИД РФ будет и далее поддерживать Николаса Мадуро.

"Россия вместе с другими ответственными членами мирового сообщества будет делать все, чтобы поддержать законное правительство президента Николаса Мадуро в отстаивании венесуэльской конституции и тех методов урегулирования кризиса, которые находятся в конституционном поле", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

Тем временем Мадуро призвал Трампа "убрать руки" от Венесуэлы. Так он прокомментировал введение новых санкций США в отношении страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Роза Марковна, на что живет тот юноша,что снимает у вас комнату?
- Он пишет и прилично получает.
- А что он пишет? Стихи? Романы?
- Нет, он пишет письма богатому дяде в Канаду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.