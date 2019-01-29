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29. 01. 2019

Верховный суд утвердил решение Гааги по активам в Крыму

Верховный суд Украины признал законным решение Арбитражного суда в Гааге, разрешив арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за утрату активов в Крыму. Об сообщается на сайте суда во вторник, 29 января.

Сообщается, что в июле 2018 года 18 юридических лиц и одно физическое лицо (экс-владельцы ПриватБанка и связанные с ними компании) попросили Апелляционный суд Киева признать и разрешить исполнение решения Арбитражного суда в Гааге от 2 мая 2018 года по делу о взыскании с РФ компенсации за активы в Крыму.

В заявлении утверждалось, что на территории Украины есть имущество должника. Заявитель просил наложить арест на именные акции Сбербанка РФ, Проминвестбанка и ВТБ банка.

Постановлением от 5 сентября Апелляционный суд Киева удовлетворил заявление об обеспечении иска, а постановлением от 25 сентября - заявление о признании и разрешении на исполнение решения Арбитражного суда. Согласно этому решению взысканию подлежит сумма около 140 млн долларов. Таким образом, на акции трех российских банков был наложен арест.

Верховный суд, действуя как суд апелляционной инстанции, рассмотрел жалобы и постановил оставить в силе решение Апелляционного суда Киева от 25 сентября. В то же время жалоба на постановление об обеспечении иска удовлетворена частично. Окончательное решение будет опубликовано 1 февраля.

Стоит отметить, что один из трех банков - ВТБ Банк - в конце прошлого года был признан неплатежеспособным и ликвидирован.

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Источник: korrespondent.net

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