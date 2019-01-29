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29. 01. 2019

В Госдепе США заявили о начале гонки вооружений

Заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что гонка вооружений из РФ уже началась. Об этом Томпсон заявила в интервью DW, комментируя производство русскими ракеты 9М729, характеристики которой нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Россия уже поставила на вооружение эти ракетные системы. Так что гонка уже началась. Россияне явно нарушают соглашение, и именно они начали так называемую гонку вооружений", - заявила Томпсон.

Дипломат добавила, что 2 февраля истекает срок ультиматума, предъявленного Вашингтоном Москве, и США приостановят свое участие в договоре на шесть месяцев.

"В течение этого времени Россия может вернуться к договору. Но это освобождает нас от обязательств, так что мы сможем заниматься исследованиями и разработкой систем, аналогичных тем, которые сейчас поставлены Россией на вооружение", - сказала Томпсон.

Как известно, США требуют ликвидировать ракету 9М729, чтобы сохранить ракетный договор. Именно об этом шла речь на переговорах США и России в Женеве 15 января. Обе стороны остались разочарованы результатами встречи.

Позже в США заявили, что начнут процесс ликвидации договора о ракетах 2 февраля. На днях в России представили ракету 9М729, которую требует ликвидировать Вашингтон. После этого в Госдепартаменте заявили, что демонстрация вооружения не разубедила Штаты в соблюдении Россией условий договора.
 
 
 

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Источник: korrespondent.net

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